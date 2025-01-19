Президент Ирана против присутствия «внерегиональных сил» - Mediamax.am

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Президент Ирана против присутствия «внерегиональных сил»


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Президент Ирана Масудом Пезешкиан заявил сегодня в Москве на встрече с Владимиром Путиным, что все региональные проблемы должны решать страны региона.

«Наш Верховный руководитель и мы все считаем, что все региональные проблемы должны решаться только через договорённости между региональными сторонами. Мы считаем, что присутствие внерегиональных сил в нашем регионе может только усугубить и дестабилизировать ситуацию. Естественно, наше с вами взаимодействие прольёт свет на все проблемы в нашем регионе», - эти слова президента Ирана приводит пресс-служба Кремля.

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Президент Ирана против присутствия «внерегиональных сил»
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