Президент Ирана против присутствия «внерегиональных сил»

Ереван /Медиамакс/. Президент Ирана Масудом Пезешкиан заявил сегодня в Москве на встрече с Владимиром Путиным, что все региональные проблемы должны решать страны региона.
«Наш Верховный руководитель и мы все считаем, что все региональные проблемы должны решаться только через договорённости между региональными сторонами. Мы считаем, что присутствие внерегиональных сил в нашем регионе может только усугубить и дестабилизировать ситуацию. Естественно, наше с вами взаимодействие прольёт свет на все проблемы в нашем регионе», - эти слова президента Ирана приводит пресс-служба Кремля.
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