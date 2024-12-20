Пашинян: Баку хочет объективизировать территориальные претензи

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «разговорами о так называемом «Западном Азербайджане» официальный Баку хочет объективизировать территориальные претензии к Республике Армения, которые зафиксированы в Конституции Азербайджана».

«Если это не так, и мы ошибаемся в своих представлениях, то под «Западным Азербайджаном» следует понимать Казахский, Товузский, Агстафинский, Гедабейский, Дашкесанский, Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Зангеланский районы. Поэтому возвращение людей туда - это внутреннее дело Азербайджана, и правительству Армении здесь нечего делать и обсуждать, кроме тех вопросов, которые оно уже обсуждает с Азербайджаном», - заявил Пашинян в интервью Арменпресс, комментируя заяволения президента Азербайджана.

Премьер Армении сказал, что в преамбуле Конституции Азербайджана есть отсылка к Конституционному акту, принятому парламентом Азербайджана 18 октября 1991 года. Конституционный акт, в свою очередь, ссылается на Декларацию независимости Первой Азербайджанской Республики, принятую 28 мая 1918 года, в которой зафиксировано, что Первая Азербайджанская Республика включает в себя Восточное и Южное Закавказье.

«В ноябре 1919 года Азербайджанская Республика представила Антанте свою административно-территориальную карту, согласно которой в состав Азербайджана включены полностью Сюникская и Вайоцдзорская области Республики Армения, а также частично территории Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Тавушской, Лорийской, Ширакской областей - около 60% территории Республики Армения.Таким образом, Конституция Азербайджана содержит территориальные претензии к Республике Армения. Но мы не поднимаем вопрос об изменении Конституции Азербайджана по двум причинам: во-первых, такое требование заведет армяно-азербайджанский мирный процесс в тупик, а во-вторых, в согласованной части мирного договора между Арменией и Азербайджаном есть статья, в которой говорится, что стороны не могут ссылаться на свое внутреннее законодательство для оправдания невыполнения этого договора. В другой статье согласованной части мирного договора говорится, что стороны признают территориальную целостность друг друга, не имеют друг к другу территориальных претензий и обязуются не предъявлять таких претензий в будущем», - сказал Пашинян.