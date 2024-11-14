Пашинян: Армении и Азербайджану следует заключить «стратегическую сделку» - Mediamax.am

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Пашинян: Армении и Азербайджану следует заключить «стратегическую сделку»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «для мирного сосуществования Армении и Азербайджану нужен не только подписать мирный договор, но и заключить стратегическую сделку».

«Стратегическая сделка об условиях, в которых Армения и Азербайджан будут жить бок о бок в ближайшие столетия. Это самый важный и фундаментальный вопрос. На мой взгляд, в основе сделки должна лежать концепция «реальной Армении»», - сказал Никол Пашинян в ходе «правительственного часа» в парламенте.

 

Он отметил, что «мы близки к согласованию окончательного текста мирного договора» и  «Армения направила Азербайджану наши предложения по двум несогласованным статьям».

 

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