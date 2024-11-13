Алиев заявил, что Азербайджан и Армения продолжат переговоры после СОР29

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения близки к достижению окончательной договоренности по тексту мирного договора и продолжат переговоры после конференции СОР29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября.
Как сообщает пресс-служба Алиева, он сказал об этом в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Президент Азербайджана отметил, что значительная задержка Арменией своих предложений по тексту мирного договора негативно повлияла на процесс, но, несмотря на это, стороны близки к достижению окончательной договоренности по тексту документа, и после СОР29 переговоры продолжатся», - говорится в сообщении.
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