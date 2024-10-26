Президенты Армении и Азербайджана утвердили регламент о демаркации границы - Mediamax.am

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Президенты Армении и Азербайджана утвердили регламент о демаркации границы


Фото: sputniknews.ru


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал сегодня закон о ратификации регламента о комиссиях по демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

«Президент подписал закон о ратификации регламента «О совместной деятельности комиссии по демаркации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном и Государственной комиссии по демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном»,- говорится на официальном сайте президента Армении.

 

Как сообщают азербайджанские СМИ, президент Азербайджана Ильхам Алиев также утвердил регламент совместной деятельности комиссии по безопасности и демаркации границы с Арменией.

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