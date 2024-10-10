1 января российские пограничники покинут КПП на армяно-иранской границе

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян сообщила, что на встрече встрече Владимира Путина и Никола Пашиняна в Москве была достигнута договоренность о том, что начиная с 1 января 2025 года в охране государственных границ Армении с Ираном и Турцией будут участвовать также Пограничные войска СНБ Армении.

Согласно договоренности, с 1 января служба на контрольно-пограничном пункте госграницы Армения-Иран будет полностью осуществляться силами Пограничных войск СНБ Армении.

«Премьер-министр Пашинян поблагодарил президента Путина за службу, оказанную Пограничными войсками ФСБ Российской Федерации на пункте контроля государственной границы между Арменией и Ираном с момента обретения независимости Армении», - сказала Назели Багдасарян.

Она также сообщила, что на встрече Никол Пашинян представил детали проекта «Перекресток мира», а также «выразил обеспокоенность по поводу выражений и лексики ряда российских чиновников по региональным вопросам».