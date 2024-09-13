Cпецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией провел встречу в МИД России - Mediamax.am

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Cпецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией провел встречу в МИД России


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Ереван /Медиамакс/. Замглавы МИД России Михаил Галузин и спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч обсудили «пути достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе».

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями о путях достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе. Выражена обоюдная заинтересованность в продолжении тесной координации подходов двух стран, в том числе в рамках Консультативной региональной платформы 3+3», - говорится в сообщении МИД России.

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