Cпецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией провел встречу в МИД России

Ереван /Медиамакс/. Замглавы МИД России Михаил Галузин и спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч обсудили «пути достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе».
«Состоялся обстоятельный обмен мнениями о путях достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе. Выражена обоюдная заинтересованность в продолжении тесной координации подходов двух стран, в том числе в рамках Консультативной региональной платформы 3+3», - говорится в сообщении МИД России.
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