Пашинян не хочет заводить мирный процесс в тупик

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян заявил сегодня, что «согласованная часть мирного договора предусматривает положение об установлении дипломатических отношений между Арменией и Азербайджаном».

«Мы предлагаем взять то, что уже согласовано, подписать это, чтобы иметь основополагающий документ, а затем продолжить обсуждение остальных вопросов.

Очень важно заложить фундамент или не потерять тот фундамент, который заложен в результате нескольких лет переговоров. Надеюсь, в ближайшее время у нас будет возможность подписать согласованную часть мирного договора и приступить к переговорам для решения оставшихся вопросов. Не существует стран, отношения которых регулируются одним единственным соглашением», - заявил Пашинян, выступая на открытии форума «Ереванский диалог».

В то же время он отметил, что «в Конституции Армении нет ничего из того, что ей приписывается».

«В то же время, мы видим, что в Конституции Азербайджана есть территориальные претензии к Армении, но мы не поднимаем этот вопрос, чтобы не заводить мирный процесс в тупик», - сказал Никол Пашинян.