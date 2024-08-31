Ереван и Баку подписали положение о совместной деятельности комиссий - Mediamax.am

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Ереван и Баку подписали положение о совместной деятельности комиссий


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Ереван /Медиамакс/. Положение о совместной деятельности комиссий по демаркации границы и вопросам безопасности границ Армении и Азербайджана было подписано сегодня.

«В соответствии с подписанным 19 апреля 2024 года Протоколом 8-ой встречи Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, Комиссии завершили работу по согласованию Положения о совместной деятельности.

 

Армения и Азербайджан приступили к проведению внутригосударственных процедур», - говорится в сообщении МИД Армении.

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Ереван и Баку подписали положение о совместной деятельности комиссий
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