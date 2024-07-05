В Карсе состоялся форум «Возвращение в Западный Азербайджан» - Mediamax.am

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В Карсе состоялся форум «Возвращение в Западный Азербайджан»


Фото: https://www.serka.gov.tr/


Ереван /Медиамакс/. В Карсе состоялся форум «Возвращение в Западный Азербайджан».

Как сообщает Азертадж, организаторами мероприятия выступили Федерация турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF), Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана и муниципалитет Карса.

 

В сообщении говорится, что «председатель муниципалитета Карса Отукен Сенгер в своем выступлении напомнил о преступлениях, совершенных армянскими бандформированиями в Восточной Анатолии в период с 1918 по 1920 годы и отметил, что кровавым нападениям армян в тот период подверглись и жители Карса».

 

«Схожие кровавые события имели место и на территориях Западного Азербайджана, именуемых ныне Арменией. В течение двух лет свои земли вынужденно покинули до 300 тысяч азербайджанцев, часть которых нашла пристанище в Карсе», - заявил Сенгер.

 

«Люди справедливо хотят вернуться на свои исторические земли. Эти требования озвучиваются не только в Азербайджане, но и в Турции и других странах. Армении нужно предпринять шаги по устранению этой несправедливости. Призываю мировое сообщество не оставаться безучастным к теме возвращения азербайджанцев в Западный Азербайджан», - сказал Сенгер.

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В Карсе состоялся форум «Возвращение в Западный Азербайджан»
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