Блинкен заявил об «исключительной возможности» для заключения мирного соглашения

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о наличии «исключительной возможности» для заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

«Есть исключительная возможность реализовать мирные договоренности, что прекратит продолжающийся десятки лет конфликт и создаст огромные возможности в регионе для экономического роста, налаживания связей между странами на востоке и на западе, на юге и на севере. Азербайджан должен сыграть в этом решающую роль», - сказал Блинкен в ходе обсуждений в Институте Брукингса.

«Мы активно добивались этого путем дипломатии, пытаясь приблизить Азербайджан и Армению к мирным договоренностям. Мы делали это в тесном сотрудничестве с Европейским союзом и думаю, что мирое соглашение достижимо. Я говорил об этом президенту Алиеву примерно неделю назад», - сказал госсекретарь США.