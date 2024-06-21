Мирное соглашение следует заключить «без промедления», заявил Блинкен

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонную беседу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Госсекретарь признал продолжающийся прогресс Армении и Азербайджана на пути к мирному соглашению и подчеркнул важность заключения соглашения без промедления. Он подтвердил, что Соединенные Штаты готовы оказывать поддержку любым полезным для сторон способом.
Подчеркнув важность двусторонних отношений США и Азербайджана, госсекретарь подчеркнул конструктивное сотрудничество с Азербайджаном по общим климатическим и энергетическим целям, добавив, что Соединенные Штаты полны решимости помочь обеспечить успех конференции COP29. Он призвал обновить и укрепить двусторонние отношения между Соединенными Штатами и Азербайджаном.
Госсекретарь вновь призвал Азербайджан соблюдать свои международные обязательства и обязательства в области прав человека и освободить всех несправедливо задержанных. Он призвал Азербайджан сделать это как можно скорее», - говорится в сообщении Госдепартамента США.
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