Мирное соглашение следует заключить «без промедления», заявил Блинкен - Mediamax.am

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Мирное соглашение следует заключить «без промедления», заявил Блинкен


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонную беседу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Госсекретарь признал продолжающийся прогресс Армении и Азербайджана на пути к мирному соглашению и подчеркнул важность заключения соглашения без промедления. Он подтвердил, что Соединенные Штаты готовы оказывать поддержку любым полезным для сторон способом.

 

Подчеркнув важность двусторонних отношений США и Азербайджана, госсекретарь подчеркнул конструктивное сотрудничество с Азербайджаном по общим климатическим и энергетическим целям, добавив, что Соединенные Штаты полны решимости помочь обеспечить успех конференции COP29. Он призвал обновить и укрепить двусторонние отношения между Соединенными Штатами и Азербайджаном.

 

Госсекретарь вновь призвал Азербайджан соблюдать свои международные обязательства и обязательства в области прав человека и освободить всех несправедливо задержанных. Он призвал Азербайджан сделать это как можно скорее», - говорится в сообщении Госдепартамента США.

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