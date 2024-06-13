Пашинян: Мирный договор можно подписать в течение месяца

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «текст мирного договора является вполне созревшим».

«Можно окончательно скорректировать последние штрихи и в течение месяца подписать мирный договор»,- заявил Никол Пашинян журналистам в парламенте.

«Когда Армения и Азербайджан зафиксируют, что признают территориальную целостность друг друга, не имеют друг к другу территориальных требований, откажутся от угрозы применения силы, подтвердят готовность не вмешиваться во внутренние дела друг друга, не проводить агрессивную политику, а также подтвердят готовность установить дипломатические отношения, все остальные вопросы будут решаемы. Если будет признана территориальная целостность, все остальные вопросы решены»,- сказал он.

По мнению Пашиняна, открытие коммуникаций может произойти раньше, чем подписание мирного договора.

Говоря о заявлениях Азербайджана о необходимости изменения Конституции Армении, Пашинян заявил, что «попытка привнести этот вопрос на переговоры означает торпедирование мирного процесса».

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«Не исключаю, что существуют определенные тенденции к вмешательству во внутренние дела Армении, а также инициированию в Армении процессов, основанных на определенной дезинформации.

О внесении изменений в Конституцию мы говорим с 2018 года, но наша повестка связана исключительно с демократическими реформами, и мы говорили, что изменение Конституции не может быть частью переговоров, потому что это сугубо наша внутренняя повестка», - сказал Пашинян.