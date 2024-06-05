Салливан и Кылыч заявили о важности подписания мирного соглашения - Mediamax.am

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Салливан и Кылыч заявили о важности подписания мирного соглашения


Фото: sondakika.com


Ереван /Медиамакс/. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и главный советник президента Турции по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч заявили о важности подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Об этом говорится в сообщении Белого дома о телефонном разговоре советников.

 

Главной темой беседы была ситуация в секторе Газа. Джейк Салливан заявил об «острой необходимость принятия со стороны «Хамас» предложения Израиля о немедленном прекращении огня в рамках сделки по освобождению заложников».

 

Салливан и Кылыч также приветствовали улучшение отношений между Турцией и Грецией.

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