Салливан и Кылыч заявили о важности подписания мирного соглашения

Ереван /Медиамакс/. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и главный советник президента Турции по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч заявили о важности подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Об этом говорится в сообщении Белого дома о телефонном разговоре советников.

Главной темой беседы была ситуация в секторе Газа. Джейк Салливан заявил об «острой необходимость принятия со стороны «Хамас» предложения Израиля о немедленном прекращении огня в рамках сделки по освобождению заложников».

Салливан и Кылыч также приветствовали улучшение отношений между Турцией и Грецией.