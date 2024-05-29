Пашинян: «Атмосфера вокруг подписания мирного договора существенно изменилась»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «каждый день - это прекрасная возможность подписать мирный договор с Азербайджаном».

«Проблема в том, что необходимо достичь согласия по тексту мирного договора. Точнее, эти договоренности достигнуты, осталось воспроизвести их в тексте мирного договора, и я думаю, что у нас есть возможность скоро завершить эту работу», - сказал он в беседе с журналистами в парламенте .

Что касается места подписания мирного договора, Никол Пашинян отметил, что место и время – этой другой вопрос, который будет обсуждаться дополнительно.

«Атмосфера сейчас существенно изменилась, однако это еще не значит, что мы достигли финала и осталось лишь подписать», - отметил он.