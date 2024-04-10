Пашинян обсудил с Шольцем мирный процесс

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили в телефонной беседе армяно-азербайджанский мирный процесс.
«Никол Пашинян отметил, что Армения готова к решениям, основанным на принципах, согласованным 6 октября 2022 года в Праге, 14 мая и 15 июля 2023 года в Брюсселе и 5 октября 2023 года в Гранаде, и считает неприемлемыми любые попытки исказить эти принципы»,- говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.
Медиамакс напоминает, что в в феврале этого года в рамках Мюнхенского форума по безопасности состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
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