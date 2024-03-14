Галузин и Акчапар «сопоставили взгляды на положение дел в Закавказье»

Ереван /Медиамакс/. Заместители министра иностранных дел России Михаил Галузин и Турции Бурак Акчапар на встрече в Анкаре «сопоставили взгляды на положение дел в Закавказье».

В сообщении МИД России говорится, что они «акцентировали важность процесса нормализации армяно-азербайджанских связей и содействия этому прежде всего в рамках региональных форматов».

«Затронуты некоторые аспекты российско-турецкой повестки дня в ракурсе дальнейших совместных шагов по углублению сотрудничества и конструктивного диалога между Москвой и Анкарой», - говорится в сообщении.

Медиамакс отмечает, что на минувшей неделе Бурак Акчапар обсуждал ситуацию на Южном Кавказе в Вашингтоне на встрече с заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом.