Галузин и Акчапар «сопоставили взгляды на положение дел в Закавказье» - Mediamax.am

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Галузин и Акчапар «сопоставили взгляды на положение дел в Закавказье»


Фото: api.news


Ереван /Медиамакс/. Заместители министра иностранных дел России Михаил Галузин и Турции Бурак Акчапар на встрече в Анкаре «сопоставили взгляды на положение дел в Закавказье».

В сообщении МИД России говорится, что они «акцентировали важность процесса нормализации армяно-азербайджанских связей и содействия этому прежде всего в рамках региональных форматов».

 

«Затронуты некоторые аспекты российско-турецкой повестки дня в ракурсе дальнейших совместных шагов по углублению сотрудничества и конструктивного диалога между Москвой и Анкарой», - говорится в сообщении.

 

Медиамакс отмечает, что на минувшей неделе Бурак Акчапар обсуждал ситуацию на Южном Кавказе в Вашингтоне на встрече с заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом.

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