Комиссии по демаркации границы Армении и Азербайджана встретятся через неделю

Ереван /Медиамакс/. 30 ноября на государственной границе состоится заседание комиссии по вопросу демаркации границ Армении и Азербайджана.

«Согласно предварительной договоренности, 30 ноября на государственной границе Армении и Азербайджана состоится очередная встреча представителей двух стран: со стороны Армении - комиссии по демаркации и пограничной безопасности государственной границы между Арменией и Азербайджаном, и со стороны Азербайджана - государственной комиссия по демаркации государственной границы между Азербайджаном и Арменией», - говорится в сообщении МИД Армении.