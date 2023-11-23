Комиссии по демаркации границы Армении и Азербайджана встретятся через неделю - Mediamax.am

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Комиссии по демаркации границы Армении и Азербайджана встретятся через неделю


Фото: https://banker.az/


Ереван /Медиамакс/. 30 ноября на государственной границе состоится заседание комиссии по вопросу демаркации границ Армении и Азербайджана.

«Согласно предварительной договоренности, 30 ноября на государственной границе Армении и Азербайджана состоится очередная встреча представителей двух стран: со стороны Армении - комиссии по демаркации и пограничной безопасности государственной границы между Арменией и  Азербайджаном, и со стороны Азербайджана - государственной комиссия по демаркации государственной границы между Азербайджаном и Арменией», - говорится в сообщении МИД Армении.

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