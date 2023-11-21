Секретарь СБ Армении: «Перекресток мира может соединить заливы, Черное и Каспийское моря» - Mediamax.am

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Секретарь СБ Армении: «Перекресток мира может соединить заливы, Черное и Каспийское моря»


Фото: аппарат Совета безопасности


Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что «Перекресток мира имеет большой потенциал с точки зрения эффективного соединения заливов, Черного и Каспийского морей».

«Армения действительно заинтересована в развитии инклюзивных региональных и приграничных отношений на Южном Кавказе. Проект «Перекресток мира» направлен на развитие связей между Арменией и соседними странами. Это принесет огромные экономические, социальные и политические выгоды всем странам региона.

 

Армения хочет установить мир в регионе, и мы твердо привержены мирной повестке и заинтересованы в подписании мирного договора с Азербайджаном»,- заявил секретарь Совета безопасности на осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, проходящей в Ереване.

 

Он отметил, что, несмотря на все трудности, с которыми сегодня сталкивается Армения, «она готова работать с международными партнерами для обеспечения мира и развития в регионе».

 

«Армения продемонстрировала своим международным партнерам, что диверсифицирует свою внешнюю политику и политику безопасности. В этом контексте Армения придает важное значение партнерству со странами Запада и Азии»,- сказал Григорян.

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