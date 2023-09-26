Президенты России и Ирана обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Ереван /Медиамакс/. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси провели «обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха и проблематике нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией».

«Владимир Путин информировал о деятельности Российского миротворческого контингента, в том числе по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям, защите прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха. Президенты России и Ирана акцентировали важность решения всех вопросов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами. Высказана обоюдная заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран и Турция)», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля о телефонном разговоре лидеров двух стран.