Шарль Мишель считает «важным шагом» открытие маршрута Агдам-Аскеран

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента Европейского Совета Екатерина Казиндже выступила 12 сентября с новым заявлением «относительно Армении и Азербайджана».

В заявлении говорится:

«В соответствии с элементами и предложениями, публично изложенными в нашем заявлении от 1 сентября 2023 года, президент Мишель продолжал активно участвовать в продвижении этих и других подходов, уделяя основное внимание деэскалации напряженности и гуманитарной ситуации, с которой столкнулись карабахские армяне.

Регион | 2023-09-01 15:41:25 Опубликован предложенный Шарлем Мишелем «поэтапный подход»

В частности, президент Мишель в последние несколько дней поддерживал интенсивные контакты как с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время телефонных разговоров 9 сентября, так и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в кулуарах саммита G20 в Нью-Дели 10 сентября.

Эти усилия, которые поддерживались ежедневным взаимодействием его офиса и спецпрепредставителя Тойво Клаара с Баку, Ереваном и представителями карабахских армян, были направлены на деэскалацию напряженности и выработку решения по разблокированию гуманитарного доступа к карабахским армянам.

В этом контексте мы отмечаем прохождение российского гуманитарного груза по маршруту Агдам-Аскеран. Мы понимаем всю деликатность, связанную с этим развитием и надеемся, что это придаст импульс возобновлению регулярных гуманитарных поставок местному населению.

Ситуация на месте быстро ухудшается. Крайне важно обеспечить снабжение карабахских армян продуктами первой необходимости. Открытие маршрута Агдам-Аскеран является важным шагом, который должен способствовать открытию и Лачинского коридора. Мы призываем все заинтересованные стороны проявить ответственность и гибкость, чтобы обеспечить использование как Лачина, так и маршрута Агдам-Аскеран.

Сложная ситуация на местах длится слишком долго, сейчас важно найти устойчивые и взаимоприемлемые решения для обеспечения гуманитарного доступа накануне осеннего и зимнего сезонов.

Мы подтверждаем нашу твердую убежденность в том, что Лачинский коридор должен быть разблокирован в соответствии с предыдущими соглашениями и постановлением Международного Суда, и подчеркиваем нашу веру в полезность и других маршрутов снабжения на благо местного населения.

ЕС ожидает, что за сегодняшними событиями в ближайшие дни и недели последуют более конкретные шаги, в том числе касающиеся диалога между Баку и карабахскими армянами об их правах и безопасности, усилий по примирению и армяно-азербайджанского мирного процесса в целом».