Мирзоян: Мы сблизили позиции по вопросу разблокировки коммуникаций - Mediamax.am

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Мирзоян: Мы сблизили позиции по вопросу разблокировки коммуникаций


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что «в Вашингтоне были согласованы еще две статьи проекта мирного договора».

«В Вашингтоне был достигнут определенный прогресс в том смысле, что удалось договориться еще по двум статьям, а по нескольким - провести долгую и искреннюю беседу. В этом процессе стороны лучше поняли намерения, опасения и идеи друг друга», - сказал Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с госминистром Великобритании по европейским делам Лео Дохерти.

 

«Есть статьи, по которым позиции сторон достаточно далеки друг от друга, и это те пункты, которые касаются наиболее сложных проблем», - отметил он.

 

Министр иностранных дел отметил, что Армения и Азербайджан близки к окончательному урегулированию вопроса разблокирования транспортных коммуникаций.

 

«Армения заинтересована в разблокировании коммуникаций в регионе. У нас есть представление, что это должно происходить на основе принципов суверенитета, юрисдикции, равноправия и взаимности сторон»,- сказал Арарат Мирзоян.

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