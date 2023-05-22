Мирзоян: Мы сблизили позиции по вопросу разблокировки коммуникаций

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что «в Вашингтоне были согласованы еще две статьи проекта мирного договора».

«В Вашингтоне был достигнут определенный прогресс в том смысле, что удалось договориться еще по двум статьям, а по нескольким - провести долгую и искреннюю беседу. В этом процессе стороны лучше поняли намерения, опасения и идеи друг друга», - сказал Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с госминистром Великобритании по европейским делам Лео Дохерти.

«Есть статьи, по которым позиции сторон достаточно далеки друг от друга, и это те пункты, которые касаются наиболее сложных проблем», - отметил он.

Министр иностранных дел отметил, что Армения и Азербайджан близки к окончательному урегулированию вопроса разблокирования транспортных коммуникаций.

«Армения заинтересована в разблокировании коммуникаций в регионе. У нас есть представление, что это должно происходить на основе принципов суверенитета, юрисдикции, равноправия и взаимности сторон»,- сказал Арарат Мирзоян.