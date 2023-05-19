Алиев назвал «стремительное вооружение Армении» «угрозой для региона»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что «закупка Арменией оружия на сотни миллионов долларов создает новые угрозы для региона».

Пресс-служба президента Азербайджана, сообщая о встрече Алиева с новым послом Индии, отметила:

«Президент подчеркнул, что сегодня в Армении поднимают голову реваншистские силы, продолжаются территориальные претензии к Азербайджану. Он отметил, что стремительное вооружение Армении создает новые опасности».

«Если Армения действительно хочет мира с Азербайджаном, то для чего она закупает оружие на сотни миллионов долларов?» - заявил Алиев.