Алиев назвал «стремительное вооружение Армении» «угрозой для региона» - Mediamax.am

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Алиев назвал «стремительное вооружение Армении» «угрозой для региона»


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что «закупка Арменией оружия на сотни миллионов долларов создает новые угрозы для региона».

Пресс-служба президента Азербайджана, сообщая о встрече Алиева с новым послом Индии, отметила:

 

«Президент подчеркнул, что сегодня в Армении поднимают голову реваншистские силы, продолжаются территориальные претензии к Азербайджану. Он отметил, что стремительное вооружение Армении создает новые опасности».

 

«Если Армения действительно хочет мира с Азербайджаном, то для чего она закупает оружие на сотни миллионов долларов?» - заявил Алиев.

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