Алиев: Азербайджан «косвенно становится военным союзником НАТО»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна «косвенно становится военным союзником НАТО».

Отвечая 3 мая в Шуши на вопрос одного их участников конференции «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему», Ильхам Алиев, в частности, сказал:

«Становясь военным союзником Турции, Азербайджан косвенно становится в определенной степени и военным союзником НАТО.

На протяжении нескольких лет существовало ошибочное представление о пути к евроатлантической интеграции.

Да, формально Азербайджан не участвовал в каких-либо соглашениях. В отличие от некоторых членов программы «Восточное партнёрство», мы не подписали соглашение об ассоциации с ЕС. Но не потому, что мы не хотели быть ближе. На мой взгляд, соглашение об ассоциации не является соглашением в привычном смысле этого слова. Это просто перечень инструкций, представленных странам, примкнувшим к данному формату.

Мы выбрали другой путь. Мы подписали соглашения о стратегическом партнерстве и декларации с девятью членами ЕС. То есть, с третью стран-членов организации. И декларации о стратегическом партнерстве имеют большую ценность, чем соглашение об ассоциации.

То же самое и в случае с НАТО. НАТО 15 лет назад обещало Украине и Грузии членство в альянсе. Я присутствовал на Бухарестском саммите НАТО, когда некоторые лидеры некоторых ведущих европейских стран отказали Украине и Грузии в Плане действий по членству. Но вместо этого было объявлено, что они станут членами. Когда? Ответа не последовало. Прошло 15 лет. Но мы подписали соглашение со второй страной-членом НАТО по потенциалу армии, и это серьезно. То есть, мы всегда делали выбор в пользу практических шагов, а не деклараций, которые впоследствии не давали ощутимых результатов».