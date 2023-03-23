Пашинян: Азербайджан развивает ситуацию в сторону новой эскалации

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «выступление лидера Азербайджана в селе Талиш 18 марта сложно охарактеризовать иначе как агрессивным».

«Руководство Азербайджана демонстрирует свою модель обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха и «интеграции». То, что произошло в селе Талиш, является фундаментальным и веским доказательством проводимой Азербайджаном политики этнических чисток и геноцида. Азербайджан сносит в этом селе дома армян, имеющих право собственности, и строит дома для азербайджанцев.

Наряду со сносом армянских домов действия по стиранию армянских надписей на древних армянских памятниках также являются незаконными и противоречат 7-у пункту трехстороннего заявления от 9 ноября, в котором говорилось, что внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются в Нагорный Карабах и соседние регионы», - сказал Никол Пашинян на заседании правительства.

По его словам, из последних заявлений Ильхама Алиева можно сделать один главный вывод: акт агрессии против Армении и грубое нарушение договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

«Азербайджан постоянно говорит о делимитации на каких-то исторических картах, что абсолютно неприемлемо, поскольку противоречит письменным договоренностям, достигнутым на высшем уровне.

Нарушения Азербайджаном договоренностей являются причиной того, что мы продолжаем настаивать на том, что необходимы надежные международные механизмы для реализации как армяно-азербайджанского мирного договора, так и договоренностей в отношении безопасности и прав населения Нагорного-Карабаха, достигнутых в формате Степанакерт-Баку», - отметил Никол Пашинян.

Он заявил также, что безнаказанные нарушения Азербайджаном международных договоренностей побуждают его к новым провокациям. В качестве примера Никол Пашинян привел факт гибели военнослужащего вчера в результате обстрела противника в районе Ерасха.

«Азербайджан развивает ситуацию в сторону новой эскалации. Политика и выступления, проводимые Азербайджаном, еще раз показывают, что наше правительство правильно считывает послания Азербайджана, и этот непрерывнай монолог, ставящий под сомнение право на существование Армении, является причиной неурегулирования нагорно-карабахского конфликта»,- сказал Никол Пашинян.

Завершая выступление, он отметил, что «мирный договор будет, и он будет основан на письменных договоренностях, достигнутых на высшем уровне».