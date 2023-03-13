Бывший премьер Израиля предостерег Иран от противостояния с Азербайджаном - Mediamax.am

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Бывший премьер Израиля предостерег Иран от противостояния с Азербайджаном


Фото: wsj.net


Ереван /Медиамакс/. Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что «Ирану нужно как следует подумать, прежде чем вступать в какое-либо противостояние с Азербайджаном».

«Азербайджанская армия за последние несколько лет продемонстрировала свою мощь, и я думаю, что иранцам следует быть очень осторожными, прежде чем начинать какую-либо конфронтацию с Азербайджаном. Мы должны сделать все, что в наших силах, объединить усилия с Азербайджаном, чтобы защититься от агрессии со стороны Ирана», - эти слова Ольмерта, принимавшего участие в Глобальном Бакинском форуме, приводит Trend.

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