Бывший премьер Израиля предостерег Иран от противостояния с Азербайджаном

Ереван /Медиамакс/. Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что «Ирану нужно как следует подумать, прежде чем вступать в какое-либо противостояние с Азербайджаном».

«Азербайджанская армия за последние несколько лет продемонстрировала свою мощь, и я думаю, что иранцам следует быть очень осторожными, прежде чем начинать какую-либо конфронтацию с Азербайджаном. Мы должны сделать все, что в наших силах, объединить усилия с Азербайджаном, чтобы защититься от агрессии со стороны Ирана», - эти слова Ольмерта, принимавшего участие в Глобальном Бакинском форуме, приводит Trend.