Азербайджан готовит новые провокации, заявил Пашинян - Mediamax.am

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Азербайджан готовит новые провокации, заявил Пашинян


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «в Нагорном Карабахе есть новое обострение ситуации».

«5 марта азербайджанские военные устроили засаду и совершили нападение на полицейских, направлявшихся в села Хин шен и Мец шен, трое из них были убиты.

 

Террористические действия Азербайджана 5 марта преследуют несколько целей. Первая – срыв дальнейших переговоров с представителями Нагорного Карабаха и создание необходимого фона для новой военной провокации.

 

МИД Нагорного Карабаха уже заявил, что готов продолжить разговор с Азербайджаном, что крайне важно. Необходимо создать надежные международные механизмы для непрерывного и институционального диалога между Баку и Степанакертом», - сказал Никол Пашинян на заседании правительства.

 

По его словам, другой целью провокации 5 марта является создание ложных «доказательств» того, что из Армении в Нагорный Карабах якобы переправляются оружие и боеприпасы.

 

«Эта тема особенно важна для Азербайджана после решения Международного суда ООН от 22 февраля»,- заметил премьер-министр.

 

Никол Пашинян отметил, что Азербайджан совершает новые провокации с целью дальнейшего обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

 

«Для предотвращения развязывания Азербайджаном новой агрессии и этнической чистки и геноцида становится все более актуальной необходимость международной миссии по установлению фактов в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре»,- подчеркнул он.

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