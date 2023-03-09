Азербайджан готовит новые провокации, заявил Пашинян

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «в Нагорном Карабахе есть новое обострение ситуации».

«5 марта азербайджанские военные устроили засаду и совершили нападение на полицейских, направлявшихся в села Хин шен и Мец шен, трое из них были убиты.

Террористические действия Азербайджана 5 марта преследуют несколько целей. Первая – срыв дальнейших переговоров с представителями Нагорного Карабаха и создание необходимого фона для новой военной провокации.

МИД Нагорного Карабаха уже заявил, что готов продолжить разговор с Азербайджаном, что крайне важно. Необходимо создать надежные международные механизмы для непрерывного и институционального диалога между Баку и Степанакертом», - сказал Никол Пашинян на заседании правительства.

По его словам, другой целью провокации 5 марта является создание ложных «доказательств» того, что из Армении в Нагорный Карабах якобы переправляются оружие и боеприпасы.

«Эта тема особенно важна для Азербайджана после решения Международного суда ООН от 22 февраля»,- заметил премьер-министр.

Никол Пашинян отметил, что Азербайджан совершает новые провокации с целью дальнейшего обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

«Для предотвращения развязывания Азербайджаном новой агрессии и этнической чистки и геноцида становится все более актуальной необходимость международной миссии по установлению фактов в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре»,- подчеркнул он.