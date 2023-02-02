«Действия Ирана в сентябре 2022 года помогли избежать ухудшения ситуации» - Mediamax.am

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«Действия Ирана в сентябре 2022 года помогли избежать ухудшения ситуации»


Ваган Костанян
Ваган Костанян

Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Замминистра иностранных дел Армении Ваган Костанян заявил, что дальнейшего развития нападения Азербайджана в сентябре 2022 года удалось избежать благодаря действиям и заявлениям Ирана.

«У нас была разведывательная информация о том, что Азербайджан готовил более крупные атаки, когда напал на Армению в сентябре прошлого года. Действия и заявления Ирана помогли избежать дальнейшего ухудшения этой ситуации», - сказал Ваан Костанян в беседе с изданием Al-Monitor.

 

Замминистра иностранных дел отметил, что на повестке Армении не стоит вопрос

закупок иранского вооружения.

 

Говоря о целях Азербайджана, замминистра выделил три:

 

«Провести этническую чистку в Нагорном Карабахе, спровоцировать широкомасштабную военную напряженность в регионе и заставить Армению предоставить экстерриториальный коридор».

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