«Действия Ирана в сентябре 2022 года помогли избежать ухудшения ситуации»

Ереван /Медиамакс/. Замминистра иностранных дел Армении Ваган Костанян заявил, что дальнейшего развития нападения Азербайджана в сентябре 2022 года удалось избежать благодаря действиям и заявлениям Ирана.

«У нас была разведывательная информация о том, что Азербайджан готовил более крупные атаки, когда напал на Армению в сентябре прошлого года. Действия и заявления Ирана помогли избежать дальнейшего ухудшения этой ситуации», - сказал Ваан Костанян в беседе с изданием Al-Monitor.

Замминистра иностранных дел отметил, что на повестке Армении не стоит вопрос

закупок иранского вооружения.

Говоря о целях Азербайджана, замминистра выделил три:

«Провести этническую чистку в Нагорном Карабахе, спровоцировать широкомасштабную военную напряженность в регионе и заставить Армению предоставить экстерриториальный коридор».