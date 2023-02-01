МИД Азербайджана рекомендует гражданам не посещать Иран - Mediamax.am

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МИД Азербайджана рекомендует гражданам не посещать Иран


Фото: https://armenianweekly.com/ (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. МИД Азербайджана рекомендует гражданам страны не посещать Иран без необходимости.

«Учитывая нестабильную ситуацию в Иране и факт террористического акта, совершенного против дипмиссии Азербайджана, рекомендуем гражданам не посещать Иран без необходимости, а тем, кто уже находится в Иране, проявлять крайнюю осторожность и соблюдать правила безопасности», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

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