МИД Азербайджана рекомендует гражданам не посещать Иран

Ереван /Медиамакс/. МИД Азербайджана рекомендует гражданам страны не посещать Иран без необходимости.

«Учитывая нестабильную ситуацию в Иране и факт террористического акта, совершенного против дипмиссии Азербайджана, рекомендуем гражданам не посещать Иран без необходимости, а тем, кто уже находится в Иране, проявлять крайнюю осторожность и соблюдать правила безопасности», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.