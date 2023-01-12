«Идет Третья мировая война», заявил Алиев

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «сейчас фактически идет Третья мировая война, как бы ее ни называли».

«Если мы посмотрим на количество стран, вовлеченных в этот конфликт (имеет в виду Украину-ред.), то увидим, что это фактически Третья мировая война, но она ведется по-новому. Поэтому, конечно, в Совете безопасности ООН должны быть новые члены», - заявил Алиев в интервью азербайджанским телеканалам 10 января.

По его словам, новым постоянным членом Совета безопасности ООН должна стать мусульманская страна, определять которую по принципу ротации будет Организация исламского сотрудничества. Кроме того, по словам Алиева, в Совбезе ООН на постоянной основе также должна быть представлена страна, председательствующая в Движении неприсоединения.

Оба новых постоянных члена Совета безопасности ООН должны будут обладать право вето, если оно будет сохранено, резюмировал президент Азербайджана.