Президент Азербайджана назвал действия ЕС «обманом»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал «обманом» отправку новой гражданской миссии Европейского союза в Армению без согласования с Баку.

В интервью азербайджанским телеканал 10 января Алиев напомнил, что отправка в Армению миссии ЕС из 40 человек сроком на два месяца была согласована на четырехсторонней встрече глав Азербайджана, Армении, Евросовета и Франции в Праге 6 октября 2022 года.

По словам президента Азербайджана, позже в Евросоюзе нарушили достигнутые договоренности, приняв без согласования с Баку решение об отправке новой миссии после того, как срок действия мандата прежней истек 19 декабря.

«Договоренность по какой-то причине была нарушена, что, конечно крайне разочаровывает, ведь мы серьезные люди. Если о чем-то договаривались, пусть даже и устно, то договоренности необходимо соблюдать», - подчеркнул Алиев.

Он отметил, что отправка новой миссии ЕС в Армению не повысит безопасность региона и окажет негативное влияние на армяно-азербайджанские переговоры под эгидой ЕС.

Президент Азербайджана сказал, что в Баку видят площадками для переговоров с Арменией США и Россию.

«Франция изолировала себя от процесса. Остаются только США и Россия», - заявил Алиев, добавив, что Евросоюз также может стать такой площадкой, «если будет вести себя честно».