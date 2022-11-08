«Армения не должна ждать какого-то чуда», - заявил Алиев

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил сегодня в Шуши с новыми угрозами в адрес Армении.

«Армения не должна забывать уроки второй войны. Они должны знать, что игра с огнем им дорого обойдется. События этого года – операции «Фаррух», «Возмездие», на азербайджано-армянской границе 13-14 сентября – все это должно стать уроком для Армении. Мы преподаем этот урок и надеемся, что, наконец, они его поймут, займутся своими внутренними делами и перестанут зариться на нашу территорию, на Карабах. Карабах – наша земля», - заявил он.

«Мы выполняем все взятые на себя обязательства в заявлении от 10 ноября 2020 года. Но выполняет ли их Армения? Нет! Сразу после второй карабахской войны Пашинян так испугался, что без единого выстрела нам вернули оккупированные территории Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов», - сказал Алиев.

По его словам, «после тех событий Пашинян вновь стал тянуть время».

«Что армянские вооруженные силы делают в Карабахе? Наше терпение не безгранично, и хочу еще раз предупредить, что если это обязательство не будет выполнено, Азербайджан предпримет необходимые шаги», - сказал Алиев.

«Два года мы не трогаем машины, идущие из Армении в Карабах и в обратном направлении по Лачинской дороге. Мы привержены своим обязательствам. Армения также обязалась обеспечить дорожное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. Прошло два года, технико-экономического обоснования нет, нет никаких подвижек, ни железной дороги, ни автомобильной. И как долго нам ждать?», - сказал президент.

«Армения должна быть искренней в мирных переговорах с Азербайджаном, не должна тянуть время, не должна ждать какого-то чуда, что кто-то придет и будет сражаться вместо них. Никто не придет и не будет воевать вместо них», - заявил Алиев.

«Мы хотим мира, но справедливого мира. Условия, которые мы выдвигаем, справедливы, основаны на международном праве, и мирный договор должен быть подписан на основе этих условий. Если Армения проявит волю, то он будет подписан, если нет, то не будет подписан. Жизнь покажет, что будет дальше», - сказал президент Азербайджана.