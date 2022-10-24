«Мы готовы к трехсторонним консультациям в формате Баку-Тбилиси-Ереван»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что Азербайджан готов к проведению трехсторонних консультаций в формате Баку-Тбилиси-Ереван.
Как сообщает «Интерфакс», он заявил об этом на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
«Сегодня состоялся обмен мнениями (с премьер-министром Грузии) относительно консультаций между Азербайджаном, Грузией и Армений. Если Армения согласна, то мы тоже к этому готовы», - сказал Ильхам Алиев.
Он отметил, что «если документ будет подписан, то в регионе установится мир и появится пространство для сотрудничества».
«Мы уже ознакомили армянскую сторону с пятью основными принципами урегулирования конфликта, надеемся, что Армения начнет переговоры и подпишет мирное соглашение», - сказал президент Азербайджана.
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