Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что «Азербайджан передал Армении расширенные элементы по мирному договору».

«Армянская сторона попросила дать время на ознакомление с ними», - заявил Байрамов в Бишкеке.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», он отметил, что расширенные элементы дополняют ранее представленные азербайджанской стороной пять основных принципов, которые должны стать основой мирного договора и нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Байрамов добавил, что в октябре в Брюсселе планируется проведение третьего заседания комиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией.