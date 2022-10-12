Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что «Азербайджан передал Армении расширенные элементы по мирному договору».
«Армянская сторона попросила дать время на ознакомление с ними», - заявил Байрамов в Бишкеке.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», он отметил, что расширенные элементы дополняют ранее представленные азербайджанской стороной пять основных принципов, которые должны стать основой мирного договора и нормализации отношений между Баку и Ереваном.
Байрамов добавил, что в октябре в Брюсселе планируется проведение третьего заседания комиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.