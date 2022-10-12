«Азербайджан передал Армении расширенные элементы» - Mediamax.am

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«Азербайджан передал Армении расширенные элементы»


Фото: https://apa.az/


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что «Азербайджан передал Армении расширенные элементы по мирному договору».

«Армянская сторона попросила дать время на ознакомление с ними», - заявил Байрамов в Бишкеке.

 

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», он отметил, что расширенные элементы дополняют ранее представленные азербайджанской стороной пять основных принципов, которые должны стать основой мирного договора и нормализации отношений между Баку и Ереваном.

 

Байрамов добавил, что в октябре в Брюсселе планируется проведение третьего заседания комиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией.

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