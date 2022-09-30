Вице-премьер РФ: Вопрос «экстерриториального коридора» не обсуждается

Ереван /Медиамакс/. Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что вопрос «экстерриториального коридора» на заседаниях трехсторонней рабочей группы не обсуждается.

«Трехсторонняя рабочая группа не может работать изолированно от событий, происходящих между Арменией и Азербайджаном. Каждое обострение обстановки на границе тормозит переговорный процесс.

За неполные два года в формате трехсторонней рабочей группы проделана большая кропотливая работа.Однако открывать или строить дороги можно только после того, как стороны четко определят правовой режим пересечения границы между странами, а также движения по этим дорогам. Важно, что в ходе переговоров выработан принцип, который лег в основу подходов к определению этого режима. Принцип звучит так: «Суверенитет над дорогой осуществляется той страной, по чьей территории проходит дорога». Это означает, что если дорога проходит по армянской территории, то это армянская дорога, если по азербайджанской - то азербайджанская. Это означает, что ни о каком «экстерриториальном коридоре», который каким-либо образом ущемлял бы суверенитет какой-либо из сторон, речь не идет и идти не может», - сказал он в интервью «Российской газете».

По словам Алексея Оверчука, реализация этого принципа означает, что меры пограничного и паспортного контроля при въезде на территорию Армении из Азербайджана по разблокированным или вновь построенным дорогам будут такими же, как, например, при въезде в Армению из Ирана.

«Аналогично паспортный контроль будет и при въезде из Армении в Азербайджан. Кроме того, обсуждаются вопросы платности использования дорог в соответствии с национальными законодательствами сторон, а также обеспечения безопасности при движении граждан, транспортных средств и грузов одной страны через территорию другой страны», - сказал он.