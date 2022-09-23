Пашинян: Риск новой агрессии Азербайджана остается очень высоким

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Медиамакс представляет отрывки из выступления (подзаголовки - наши).

Неоспоримое нападение

13 сентября Азербайджан начал неспровоцированную и необоснованную военную агрессию против Армении. Используя тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня и боевые БПЛА, вооруженные силы Азербайджана обстреляли 36 населенных пунктов и общин в глубине суверенной территории Армении, в том числе Горис, Джермук, Варденис, Капан, Гегамасар. Это не было пограничным столкновением. Это было прямое, неоспоримое нападение на суверенитет и территориальную целостность Армении, которое было осуждено и обсуждалось на последних заседаниях Совета Безопасности ООН и за его пределами.

Азербайджанское нападение было преднамеренно направлено против гражданского населения и объектов жизненно важной гражданской инфраструктуры: Джермук является одним из основных оздоровительно-туристических и курортных центров Армении, и в настоящее время в результате азербайджанской агрессии все гостиницы, курортные и оздоровительные центры Джермука закрыты. Все жители этого города перемещены. Общее количество временно перемещенных лиц из Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областей Армении составляет более 7600 человек, в основном женщины и пожилые люди, а также среди них 1437 детей и 99 инвалидов.

Неописуемые зверства

Имеются данные о случаях пыток, нанесении увечий взятым в плен лицам или телам уже погибших военнослужащих, о многочисленных случаях внесудебных расправ и жестокого обращения с армянскими военнопленными, а также об унижающем достоинство обращении с телами. Тела армянских женщин-военнослужащих были изувечены с особой жестокостью, а затем «гордо» сняты на видео азербайджанскими военнослужащими. Видео с такими ужасными военными преступлениями и преступлениями против человечности распространяются и удостаиваются высокой оценки отдельных азербайджанских пользователей социальных сетей.

Несомненно, совершение таких неописуемых зверств является прямым следствием многолетней политики насаждения со стороны политического руководства армянофобии и вражды в азербайджанском обществе.

Неадекватный ответ

Официальный дискурс и другие источники после этого нападения подсказывают, что Азербайджан намерен оккупировать больше территорий Армении, что необходимо предотвратить. Хочу подчеркнуть, что риск новой агрессии со стороны Азербайджана остается очень высоким, особенно с учетом того, что Азербайджан каждый день нарушает режим прекращения огня, и число погибших и раненых может измениться в любой момент. Еще одним фактором дальнейшей эскалации может стать неадекватная реакция на сложившуюся ситуацию со стороны региональных организаций по безопасности, вызвавшая очень острые вопросы в армянском обществе.

Публичный вопрос президенту Азербайджана

В связи с этим я задаю официальный и публичный вопрос президенту Азербайджана: можете показать карту Армении, которую вы признаете или готовы признать Республикой Армения? Почему я это спрашиваю. Потому что может выйти так, что с точки зрения официального Азербайджана только половина Армении и даже меньше - это Республика Армения. Если бы Азербайджан признал территориальную целостность Армении не теоретически, а конкретно, я имею в виду целостность нашей международно признанной территории в 29 800 квадратных километров, это означало бы, что мы можем подписать мирный договор, взаимно признав территориальную целостность друг друга. В противном случае у нас будет фиктивный мирный договор, после которого Азербайджан будет использовать процесс делимитации границы для новых территориальных претензий и оккупации.

«Армяне Нагорного Карабаха»

Одним из решающих факторов региональной стабильности является всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта, при котором будут учтены и гарантированы права и безопасность проживающих в Нагорном Карабахе армян.

Тем не менее армяне Нагорного Карабаха нуждаются в поддержке международного сообщества. Мы призываем поддержать безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарных структур ООН в Нагорный Карабах для оценки гуманитарной ситуации, ситуации с правами человека и обеспечения защиты культурного наследия на местах. Мы считаем, что Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и независимая миссия ЮНЕСКО по установлению фактов должны иметь доступ в зону нагорно-карабахского конфликта.

Цель Азербайджана – демократия в Армении

Целью азербайджанских атак является не только независимость, суверенитет и территориальная целостность Армении, но и демократия Армении. Вопреки ожиданиям некоторых сил после разрушительной войны 2020 года Армения осталась демократической, использовав инструмент свободных, честных и демократических выборов как выход из внутриполитического кризиса. Международное сообщество единодушно признало и высоко оценило этот факт.

Армянская демократия борется в атмосфере, когда Азербайджан каждый день применяет силу, чтобы в одностороннем порядке навязать свои планы, свести на нет армянскую государственность, независимость и демократию.

Но я здесь, чтобы заявить, что мы полны решимости защищать нашу демократию, независимость, суверенитет и территориальную целостность всеми средствами.

Международная наблюдательная миссия

Дипломатические решения являются для нас абсолютным приоритетом, и полное участие и поддержка международного сообщества имеют решающее значение. В этой связи хотел бы отметить, что важным фактором региональной стабильности было бы направление международной наблюдательной миссии в районы армяно-азербайджанской границы.

Бесспорно, в интересах региональной стабильности и в соответствии с нормами и принципами международного права азербайджанские вооруженные силы должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения.