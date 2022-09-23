Алиев отверг обвинения о вторжении на территорию Армении

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал «безосновательными» обвинения о вторжении на территорию Армении.

«Если граница проходила там, где они утверждают, то они обустроили бы там пограничные линии, коммуникации, провели бы инженерные работы. Они считали, что весь Карабах и Зангезур останутся под их контролем, именно поэтому не проводили никаких работ на азербайджано-армянской границе», - сказал Алиев, посетивший 21 сентября Лачин.

По его словам, без делимитации границы между двумя странами никто не может говорить о том, где именно она проходит.

«Мы готовы к обсуждениям и ответственно относимся к работе комиссий по делимитации. Собраны все карты, в том числе карты 19, 20 веков и более раннего периода. Эти карты ясно показывают, кто на какой земле находился. Без проведения делимитации никто не может нас ни в чем обвинять», - добавил Алиев.

Он заявил, что «13 сентября, в ответ на очередную провокацию, азербайджанская армия вновь поставила врага на место». «Надеюсь, что в конце концов это станет для них уроком. Потому что они увидели, что никто и ничто не может нас остановить», - заявил президент Азербайджана.

По его словам, Азербайджан занимает выгодные позиции на границе с Арменией, которые дают как военное преимущество, так и возможность визуального контроля над большой территорией, включая контроль над важными коммуникациями.