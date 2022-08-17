Ереван /Медиамакс/. После войны 2020 года Азербайджан создал на границе с Арменией 110 погранично-боевых постов.
Как сообщает Интерфакс, об этом сказал заместитель главы Государственной пограничной службы Азербайджана Аббас Халилов.
Он отметил, что после войны на азербайджано-иранской границе восстановлена деятельность 14 пограничных застав.
Аббас Халилов также сообщил, что «ситуация с 7 селами-экславами Газахского района является предметом делимитации границы с Арменией».
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.