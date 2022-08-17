Ереван /Медиамакс/. После войны 2020 года Азербайджан создал на границе с Арменией 110 погранично-боевых постов.

Как сообщает Интерфакс, об этом сказал заместитель главы Государственной пограничной службы Азербайджана Аббас Халилов.

Он отметил, что после войны на азербайджано-иранской границе восстановлена деятельность 14 пограничных застав.

Аббас Халилов также сообщил, что «ситуация с 7 селами-экславами Газахского района является предметом делимитации границы с Арменией».