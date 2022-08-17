Азербайджан создал на границе с Арменией 110 погранично-боевых постов - Mediamax.am

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Азербайджан создал на границе с Арменией 110 погранично-боевых постов


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. После войны 2020 года Азербайджан создал на границе с Арменией 110 погранично-боевых постов.

Как сообщает Интерфакс, об этом сказал заместитель главы Государственной пограничной службы Азербайджана Аббас Халилов.

 

Он отметил, что после войны на азербайджано-иранской границе восстановлена деятельность 14 пограничных застав.

 

Аббас Халилов также сообщил, что «ситуация с 7 селами-экславами Газахского района является предметом делимитации границы с Арменией».

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