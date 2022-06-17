Аналог сабли султана Мехмеда вручен «покорителю Карабаха» Ильхаму Алиеву - Mediamax.am

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Аналог сабли султана Мехмеда вручен «покорителю Карабаха» Ильхаму Алиеву


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырим вручил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву аналог сабли султана Мехмеда Фатиха.

Как сообщают азербайджанские СМИ, Йылдырим заявил, что Султан Мехмед Фатих покорил Стамбул, а аналог его сабли вручается «покорителю Карабаха» Ильхаму Алиеву.

 

Бинали Йылдырим, занимающий пост председателя Совета старейшин Организации тюркских государств и являющийся заместителем председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития посетил на этой недели Шуши для участия в мероприятии, посвященном первой годовщине подписания «Шушинской декларации».

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