Аналог сабли султана Мехмеда вручен «покорителю Карабаха» Ильхаму Алиеву

Ереван /Медиамакс/. Бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырим вручил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву аналог сабли султана Мехмеда Фатиха.
Как сообщают азербайджанские СМИ, Йылдырим заявил, что Султан Мехмед Фатих покорил Стамбул, а аналог его сабли вручается «покорителю Карабаха» Ильхаму Алиеву.
Бинали Йылдырим, занимающий пост председателя Совета старейшин Организации тюркских государств и являющийся заместителем председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития посетил на этой недели Шуши для участия в мероприятии, посвященном первой годовщине подписания «Шушинской декларации».
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