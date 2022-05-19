Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения отменила согласованную встречу.

Делая 18 мая заявление для прессы после встреч с Президентом Литвы Гитанасом Науседой, Ильхам Алиев, в частности, заявил:

«Мы призвали Армению начать делимитацию границ. Во время встречи, проведенной 6 апреля в Брюсселе по инициативе президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, была достигнута договоренность, что до конца апреля обе стороны создадут рабочие группы, и они уже приступят к деятельности.

Азербайджан своевременно создал рабочую группу и готов был командировать свою делегацию. Это было согласовано с армянской стороной. Кстати, именно МИД Армении предложил провести первую встречу, связанную с границей. Азербайджан принял данное предложение, и мы готовы были направить делегацию. Однако в последний день - 29 апреля - Армения отменила уже согласованную встречу. Это было удручающим. Еще более удручающим стало то, что Армения отказалась от нашего предложения о проведении новой встречи 7-11 мая.

Таким образом, до сих пор мы ждем от Армении каких-либо новых дат, чтобы приступить к работе, потому что такая безответственная позиция, конечно, вызывает беспокойство».