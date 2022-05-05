Алиев заявил о готовности к взаимодействию с Грузией и Арменией

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна готова к взаимодействию в трехстороннем формате с Грузией и Арменией «для развития Южного Кавказа в постконфликтный период».
Как сообщает ТАСС, принимая сегодня, министра иностранных дел Грузии Илью Дарчиашвили, Алиев выразил надежду, что «Армения тоже поймет, что это - единственный путь установления стабильности и безопасности в регионе».
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