Алиев заявил о готовности к взаимодействию с Грузией и Арменией

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна готова к взаимодействию в трехстороннем формате с Грузией и Арменией «для развития Южного Кавказа в постконфликтный период».

Как сообщает ТАСС, принимая сегодня, министра иностранных дел Грузии Илью Дарчиашвили, Алиев выразил надежду, что «Армения тоже поймет, что это - единственный путь установления стабильности и безопасности в регионе».