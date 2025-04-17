Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «продолжение карабахского движения разрушительно для государственности».
«Около 30 лет строилась модель государства, которая в основном была посвящена решению карабахского вопроса, карабахскому движению и логике жертвования всем ради этого. Я не преподношу это как критику, это - реальность, потому что мы все были в согласии с этой моделью и этой целью, как и я сам был до того момента, когда, став премьер-министром Армения и получив доступ к фактам и информации, я постепенно понял, что если для нас независимость и государственность являются средством для решения карабахского вопроса, то для ряда внешних акторов карабахский вопрос является средством помешать нашей независимости, государственности, развитию и процветанию, а также средством положить конец нашей государственности», - заявил он, выступая в парламенте.
Пашинян еще раз повторил, что «любая попытка продолжения карабахского движения разрушительна».
«Правящее большинство и лично я заявляем, что карабахское движение было и будет инструментом для того, чтобы помешать государственности, независимости и суверенитету Армении. К сожалению, мы поняли это слишком поздно. Армения площадью 29 743 кв.м - это не средство обрести большую родину, а родина-государство нашей мечты и конечный пункт назначения для нас как народа».
Медиамакс отмечает, что Никол Пашинян впервые высказался на эту тему 26 марта, заявив, что «карабахское движение не должно продолжаться».
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