Пашинян: «Войны не будет, будет мир»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «мы предлагаем Азербайджану подписать одновременно мирное соглашение и совместное заявление в ОБСЕ о роспуске структур Минской группы».

«Это официальное предложение. Если мы закроем страницу нагорно-карабахского конфликта, а мы это делаем, какой смысл имеет структура, занимающуюся конфликтом? Но Минская группа ОБСЕ, по крайней мере де-факто, имеет более широкий контекст, и мы хотим быть уверены, что Азербайджан не рассматривает роспуск Минской группы ОБСЕ как шаг к закрытию армяно-азербайджанского конфликта внутри Азербайджана и переносу его на суверенную территорию Армении»,- заявил сегодня в парламенте Никол Пашинян.

Он отметил, что, несмотря на все трудности, правительство не отступит от мирной повестки.

«Очевидно, что определенные силы как в Армении, так и за ее пределами ведут ежедневную пропаганду войны и прибегают к конкретным действиям для ее воплощения в жизнь.

Еще раз заявляю, что отдал армянской армии четкий приказ не нарушать режим прекращения огня. Войне нет оправдания. Армения и Азербайджан признали территориальную целостность, суверенитет, нерушимость международно признанных границ друг друга, недопустимость применения силы и угрозы применения силы. Народы Армении и Азербайджана заслуживают мира и мирного сосуществования. Войны не будет, будет мир», - заключил Пашинян.