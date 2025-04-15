Пашинян: «Войны не будет, будет мир» - Mediamax.am

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Пашинян: «Войны не будет, будет мир»


Фото: https://www.primeminister.am/


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «мы предлагаем Азербайджану подписать одновременно мирное соглашение и совместное заявление в ОБСЕ о роспуске структур Минской группы».

«Это официальное предложение. Если мы закроем страницу нагорно-карабахского конфликта, а мы это делаем, какой смысл имеет структура, занимающуюся конфликтом? Но Минская группа ОБСЕ, по крайней мере де-факто, имеет более широкий контекст, и мы хотим быть уверены, что Азербайджан не рассматривает роспуск Минской группы ОБСЕ как шаг к закрытию армяно-азербайджанского конфликта внутри Азербайджана и переносу его на суверенную территорию Армении»,- заявил сегодня в парламенте Никол Пашинян.

 

Он отметил, что, несмотря на все трудности, правительство не отступит от мирной повестки.

 

 «Очевидно, что определенные силы как в Армении, так и за ее пределами ведут ежедневную пропаганду войны и прибегают к конкретным действиям для ее воплощения в жизнь.

 

Еще раз заявляю, что отдал армянской армии четкий приказ не нарушать режим прекращения огня. Войне нет оправдания. Армения и Азербайджан признали территориальную целостность, суверенитет, нерушимость международно признанных границ друг друга, недопустимость применения силы и угрозы применения силы. Народы Армении и Азербайджана заслуживают мира и мирного сосуществования. Войны не будет, будет мир», - заключил Пашинян.

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