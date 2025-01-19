Самвел Карапетян призвал объединить усилия в поддержку армянских политзаключенных в Баку

Ереван /Медиамакс/. Президент группы компании «Ташир» и Ассоциации армянских предпринимателей Самвел Карапетян обратился с призывом объединить усилия в поддержку армянских политических заключенных в Азербайджане.

«Сегодня в Баку начинается судебный процесс над армянами Нагорного Карабаха, задержанными в сентябре прошлого года, в том числе - над бывшими президентами и гражданскими лицами, а также отдельный процесс над Рубеном Варданяном.

В сложившейся ситуации мы не можем оставаться в стороне. Сегодня я хочу обратиться к самому широкому кругу общественности как член диаспоры, гражданин, друг, армянин и просто неравнодушный человек с призывом к справедливости. В течение почти 500 дней наши соотечественники находятся в бакинских тюрьмах, будучи лишенными права на защиту, свободу общения и получения информации. В отношении них применяются методы, нарушающие международные принципы защиты прав человека. Эти люди, многие годы выступавшие за право на мирную жизнь для своего народа, сегодня сами нуждаются в нашей поддержке и защите.

Я призываю всех участников процесса обеспечить законное право на справедливость для этих людей. Мы остаемся верны своим традициям поддерживать соотечественников и быть рядом в трудные времена. Пусть их возвращение домой станет символом торжества справедливости и человечности», - заявил Самвел Карапетян.