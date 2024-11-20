Премьер-министр Армении подтвердил, что ряд чиновников покинут посты

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что ряд высокопоставленных чиновников покинут свои должности.

В посте на своей странице в Facebook он, в частности, заявил:

«Я попросил ряд высокопоставленных чиновников покинуть свои посты».

«Причины такой просьбы не личные, а системные, о чем я говорил публично. В то же время, не могу отрицать заслуги наших коллег в развитии нашей государственности и благодарю их за вклад и за понимание к моей просьбе», - сказал Никол Пашинян.

Вечером 17 октября ряд СМИ сообщили, что ожидаются отставки министра внутренних дел Ваге Казаряна, министра территориального управления и инфраструктур Гнела Саносяна, председателя Следственного комитета Аргишти Кярамяна, председателя Антикоррупционного комитета Сасуна Хачатряна и председателя Комитета госдоходов Рустама Бадасяна.

Сегодня о своей отставке объявил председатель Высшего судебного совета Карен Андреасян.