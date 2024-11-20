Премьер-министр Армении подтвердил, что ряд чиновников покинут посты - Mediamax.am

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Премьер-министр Армении подтвердил, что ряд чиновников покинут посты


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что ряд высокопоставленных чиновников покинут свои должности.

В посте на своей странице в Facebook он, в частности, заявил:

 

«Я попросил ряд высокопоставленных чиновников покинуть свои посты».

 

«Причины такой просьбы не личные, а системные, о чем я говорил публично. В то же время, не могу отрицать заслуги наших коллег в развитии нашей государственности и благодарю их за вклад и за понимание к моей просьбе», - сказал Никол Пашинян.

 

Вечером 17 октября ряд СМИ сообщили, что ожидаются отставки министра внутренних дел Ваге Казаряна, министра территориального управления и инфраструктур Гнела Саносяна, председателя Следственного комитета Аргишти Кярамяна, председателя Антикоррупционного комитета Сасуна Хачатряна и председателя Комитета госдоходов Рустама Бадасяна.

 

Сегодня о своей отставке объявил председатель Высшего судебного совета Карен Андреасян.

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