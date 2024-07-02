Пашинян: Темы фальсификации выборов и подавления свободы прессы остались в прошлом

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «фраза «фальсифицировать результаты выборов» в Армении уже отнесена к историческому жанру, и это очень важно».

Выступая на 3-м армянском форуме демократии, Никол Пашинян заявил, что ощутимые положительные результаты зафиксированы также в плане свободы собраний политических сил или представителей гражданского общества, а также обеспечения доступа к определенным местам для проведения собраний.

«Были места, в том числе под открытым небом, где было не так просто, а то и невозможно провести митинг или собрание, не говоря уже об аренде залов в гостиницах или других местах для проведения политических мероприятий. Или, например, подавление свободы прессы: думаю, это тоже тема, которая, по сути, осталась в прошлом»,- сказал премьер-министр.

Он упомянул также вызовы укрепления демократии, которые еще предстоит решить.

«Конечно, не так, что мы достигли совершенства демократии в Армении или удовлетворены качеством нашей демократии. В частности, на мой взгляд, выборы на местном уровне недостаточно политические, гражданские и общественные. Иными словами, восприятие выборов на государственном уровне не фиксируется так же на уровне местном.

В Армении не определены стандарты применения силы сотрудниками правоохранительных органов, что, очевидно, является еще одной проблемой. Что можно сделать, чтобы расширить наше понимание сферы защиты прав человека?

Что нужно сделать, чтобы в условиях отсутствия системной коррупции она не формировала альтернативные системы сама по себе? Что нужно сделать, чтобы судебная власть или независимость судебной власти были не только лозунгом, не только программой, но и широко воспринимаемой общественностью реальностью, чтобы общественность воспринимала ее как реальность, с которой имеет дело каждый день?

Это вопросы, которые стоят на повестке дня не только правительства, но и неправительственных организаций и общественности в целом», - сказал премьер-министр.