Мирзоян։ В повестке переговоров нет вопроса об изменении Конституции - Mediamax.am

1233 просмотров

Мирзоян։ В повестке переговоров нет вопроса об изменении Конституции


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что в повестке переговоров между Ереваном и Баку нет вопроса об изменении Конституции Армении.

Выступая на совместном заседании постоянных комиссий парламента, министр напомнил, что правительство говорит о внесении изменений в Конституцию Армении начиная с 2018 года.

 

Вместе с тем, отметил Арарат Мирзоян, обе стороны рассматривают основные законы друг друга как препятствия на пути установления стабильного мира.

 

Говоря о процессе делимитации границы, глава МИД заявил, что он должен идти «на основе документов, имеющих незыблемую правовую основу».

 

«Так и произошло в той части, которая была делимитирована», - сказал Арарат Мирзоян.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Регион | Июнь 5, 2024 17:05
В Баку заявили о «позитивной динамике» на переговорах с Арменией

Внешняя политика | Июнь 5, 2024 10:56
Россия призывает Армению не доверять Западу

Общество | Июнь 5, 2024 09:47
В Третьяковской галерее открылась выставка ереванского Музея русского искусства
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024