Мирзоян։ В повестке переговоров нет вопроса об изменении Конституции

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что в повестке переговоров между Ереваном и Баку нет вопроса об изменении Конституции Армении.

Выступая на совместном заседании постоянных комиссий парламента, министр напомнил, что правительство говорит о внесении изменений в Конституцию Армении начиная с 2018 года.

Вместе с тем, отметил Арарат Мирзоян, обе стороны рассматривают основные законы друг друга как препятствия на пути установления стабильного мира.

Говоря о процессе делимитации границы, глава МИД заявил, что он должен идти «на основе документов, имеющих незыблемую правовую основу».

«Так и произошло в той части, которая была делимитирована», - сказал Арарат Мирзоян.