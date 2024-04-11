Пашинян: Историческая и реальная Армения несовместимы - Mediamax.am

1313 просмотров

Пашинян: Историческая и реальная Армения несовместимы


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «историческая и реальная Армения не только несовместимы, но и создают серьезные угрозы друг для друга».

«Процесс демаркации между реальной и исторической Арменией гораздо более болезненный, потому что это демаркация происходит внутри каждого из нас.

 

Международно признанная граница реальной Армении является ограничивающим фактором для аппетитов стран, имеющих амбиции по отношению к Армении. Историческая Армения – это гарантия того, что у этих стран будет повод и объяснение для агрессивной политики в отношениях с нами.

 

Наше видение исторической Армении всегда будет приводить нас в ловушку геноцида, где нам всегда будет нужен спаситель, без которого мы не сможем существовать, а страх геноцида всегда будет держать нас в статусе форпоста»,- заявил Пашинян, представляя в парламенте отчет о деятельности правительства за 2023 год.

 

Он еще раз подтвердил, что не против «начать процесс демаркации границы с Азербайджаном с отрезков четырех сел Тавушской области и Казахского района Азербайджана».

 

«В этом контексте часто поднимается вопрос, гарантирует ли безопасность демаркация этих территорий и ее результаты? Не гарантирует, однако отказ от решения проблемы гарантирует постоянный рост угроз безопасности, и эту негативную гарантию необходимо нейтрализовать.

 

Следующий вопрос: гарантируют ли эти действия, что на территорию Армения не будет нового нападения? Не гарантирует, но обратные действия гарантируют новое нападение на суверенную территорию Армении, и эта негативная гарантия должна быть нейтрализована.

 

Третий вопрос - гарантирует ли демаркация на указанном участке Тавушской границы, что Азербайджан сохранит логику продолжения демаркации и вернет жизненно важные территории более трех десятков наших сел? Не гарантирует, но отказ от демаркации границы в указанном районе гарантирует, что Азербайджан не вернет жизненно важные территории нашим селам, и эта негативная гарантия должна быть нейтрализована»,- заявил он.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Апрель 11, 2024 13:30
Министр обороны Израиля пригрозил Ирану «сюрпризами»

Внешняя политика | Апрель 11, 2024 11:13
Индия назначит военного атташе в Армении

Внешняя политика | Апрель 11, 2024 09:54
Россия и Турция считают, что «коллективный Запад» дестабилизирует ситуацию на Кавказе
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024