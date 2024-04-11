Пашинян: Историческая и реальная Армения несовместимы

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «историческая и реальная Армения не только несовместимы, но и создают серьезные угрозы друг для друга».

«Процесс демаркации между реальной и исторической Арменией гораздо более болезненный, потому что это демаркация происходит внутри каждого из нас.

Международно признанная граница реальной Армении является ограничивающим фактором для аппетитов стран, имеющих амбиции по отношению к Армении. Историческая Армения – это гарантия того, что у этих стран будет повод и объяснение для агрессивной политики в отношениях с нами.

Наше видение исторической Армении всегда будет приводить нас в ловушку геноцида, где нам всегда будет нужен спаситель, без которого мы не сможем существовать, а страх геноцида всегда будет держать нас в статусе форпоста»,- заявил Пашинян, представляя в парламенте отчет о деятельности правительства за 2023 год.

Он еще раз подтвердил, что не против «начать процесс демаркации границы с Азербайджаном с отрезков четырех сел Тавушской области и Казахского района Азербайджана».

«В этом контексте часто поднимается вопрос, гарантирует ли безопасность демаркация этих территорий и ее результаты? Не гарантирует, однако отказ от решения проблемы гарантирует постоянный рост угроз безопасности, и эту негативную гарантию необходимо нейтрализовать.

Следующий вопрос: гарантируют ли эти действия, что на территорию Армения не будет нового нападения? Не гарантирует, но обратные действия гарантируют новое нападение на суверенную территорию Армении, и эта негативная гарантия должна быть нейтрализована.

Третий вопрос - гарантирует ли демаркация на указанном участке Тавушской границы, что Азербайджан сохранит логику продолжения демаркации и вернет жизненно важные территории более трех десятков наших сел? Не гарантирует, но отказ от демаркации границы в указанном районе гарантирует, что Азербайджан не вернет жизненно важные территории нашим селам, и эта негативная гарантия должна быть нейтрализована»,- заявил он.