Пашинян: АЭС укрепляет суверенитет Армении

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян заявил сегодня, что «на протяжении десятилетий Армянская АЭС служила важнейшим элементом нашей энергетической системы, обеспечивая стабильности производства энергии».

«В настоящее время около 30% электроэнергии нашей страны вырабатывается за счет атомной энергетики. Наш путь к этому был тернистым и его апогеем была драматическая остановка атомной электростанции. Сегодня мы можем с гордостью заявить, что, помимо прочего, она также символизирует и укрепляет наш суверенитет. Армения, как страна, полагающаяся на производство атомной энергии, твердо поддерживает консенсус о том, что она незаменима в нашей борьбе с изменением климата, и признает неотъемлемое право всех государств-участников договора о нераспространении ядерного оружия на ее развитие в мирных целях без дискриминации и политических препятствий»,- заявил Пашинян, выступая на первом Саммите по атомной энергетике в Брюсселе.

Он отметил, что атомная энергетика является краеугольным камнем стратегии Армении, которая обеспечивает как энергетическую безопасность страны, так и смягчение последствий изменения климата.

«Армения активно сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии, занимая активную позицию в обеспечении ядерной безопасности, выполняя при этом все свои обязательства. У нас регулярно проводятся экспертные миссии, отчеты которых ясно показывают, что Армения эксплуатирует электростанцию в соответствии со стандартами безопасности МАГАТЭ. Отсутствие каких-либо происшествий в сфере ядерной или радиационной безопасности за всю историю работы нашей АЭС говорит о нашей непоколебимой приверженности этому делу. Это достижение является свидетельством политической воли и экспертного мастерства Армении», - сказал премьер-министр Армении.

Пашинян сообщил, что Армения приняла решение продлить период эксплуатации своей АЭС с 2026 по 2036 год и обязуется реализовывать своевременные и адекватные мероприятия, связанные с надлежащим улучшением управления и безопасности.

«Это продление заложит прочную основу для плавного перехода к новому энергоблоку после окончания продленного срока эксплуатации АЭС, что является нашей конечной целью. В связи с этим Армения намерена способствовать тесному сотрудничеству как с МАГАТЭ, так и странами-партнерами, и использовать опыт для поиска оптимального решения по замене действующего энергоблока. Наша прозрачная и открытая политика безопасного и мирного использования атомной энергии будет продолжать направлять наши усилия по мере изучения передовых ядерных технологий для дальнейшего увеличения безопасности, эффективности и экологичности нашей атомной энергетики»,- отметил Никол Пашинян.