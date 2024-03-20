Пашинян: Мы подверглась нападению со стороны внешних недемократических сил

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян заявил сегодня, что «Армения подверглась нападению со стороны некоторых внешних недемократических сил военными и гибридными средствами, которые направлены не только против территориальной целостности и независимости Армении, но и против демократии».

«Мы решили присоединиться к Международному уголовному суду, чтобы защитить свою независимость, территориальную целостность и демократию.

Приверженная мирному процессу с Азербайджаном, Армения видит свою безопасность прежде всего в мирном сосуществовании и сотрудничестве со своими соседями в регионе и за его пределами»,- сказал он, выступая на третьем Саммите за демократию, проходящем в формате видеоконференцсвязи.

Никол Пашинян отметил, что представленный правительством Армении проект «Перекресток мира» направлен на содействие безопасности, стабильности и миру на Южном Кавказе.

«Этот проект является еще одним свидетельством приверженности нашего правительства делу содействия устойчивому миру и безопасности в регионе посредством сотрудничества»,- сказал он.